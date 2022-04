Witcher Logic - wiedźmińskie zmysły i... uzależnienie od eliksirów. Oto nowe odcinki fanowskiej produkcji

fot. youtube.com

Witcher Logic to nowy format grupy Viva La Dirt League, która od lat tworzy pełne humoru filmy inspirowane popularnymi grami. Tym razem wzięli oni na tapet Wiedźmina 3 i wygląda na to, że był to strzał w dziesiątkę, bo zwiastun tej produkcji i jej pierwszy epizod szybko przekroczyły barierę miliona wyświetleń.

22 i 29 kwietnia na kanale Viva La Dirt League pojawiły się dwa kolejne odcinki, które tym razem skupiają się na wiedźmińskich zmysłach oraz eliksirach, a całość oczywiście zaserwowano ze sporą dawką humoru. Taki dobór tematów nie powinien nikogo dziwić, bo są to elementy dobrze znane graczom Dzikiego Gonu: zmysły Geralta pozwalały mu śledzić wrogów lub odnajdywać ważne przedmioty, a picie mikstur to istotna część przygotowań przed najbardziej wymagającymi starciami.

Witcher Logic - odcinek 3

Witcher Logic - odcinek 4

Zobaczcie też poprzednie produkcje z cyklu Witcher Logic - zwiastun serii oraz jej debiutancki odcinek o zamiłowaniu Białego Wilka do pobocznych zadań.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.