Barbie - czy w filmie usłyszymy słynny utwór grupy Aqua? Znamy odpowiedź

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze zdjęcie z filmu Barbie, które przedstawiało Margot Robbie w roli tytułowej bohaterki. Krótko po opublikowaniu fotografii, internauci zaczęli zastanawiać się czy w nadchodzącej produkcji usłyszymy utwór Barbie Girl autorstwa grupy Aqua. Teraz do sieci trafiła jednoznaczna odpowiedź na to pytanie.

Ulrich Møller-Jørgensen, menadżer Lene Nystrøm, wokalistki zespołu, powiedział w rozmowie z serwisem Variety, że piosenki Barbie Girl nie będzie w filmie. Powód takiej decyzji nie został ujawniony, ale redaktorzy Variety zwracają uwagę na wcześniejszy konflikt pomiędzy Aqua i firmą Mattel, która jest właścicielem praw do marki Barbie. Przedstawiciele Mattel dawniej skrytykowali tekst piosenki oraz teledysk do niej i nie wykluczone, że to właśnie oni byli przeciwko wykorzystaniu tego utworu.

Barbie trafi do kin 21 lipca 2023 roku. W obsadzie, poza Robbie, są także między innymi Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Will Ferrell oraz Hari Nef.

