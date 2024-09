Władca pierścieni - czy Orlando Bloom chce wrócić do roli Legolasa? Odpowiedź ucieszy wielu z Was

fot. materiały prasowe

Reklama

Kilka dni temu Ian McKellen wyraził zainteresowanie powrotem do roli Gandalfa. Najwyraźniej nie tylko on stęsknił się za graniem we Władcy pierścieni. Orlando Bloom, który u jego boku grał Legolasa w filmach Petera Jacksona, także chętnie wróciłby do franczyzy.

Czy Orlando Bloom wróci do roli Legolasa?

Zapytany przez Variety, czy jest zainteresowany powrotem do świata J.R.R. Tolkiena, Orlando Bloom odpowiedział:

Och, stary, te rzeczy są niesamowite. Tak. Nie wiem, jakby to zrobili. Zgaduję, że w tych czasach przy pomocy AI możesz wszystko. Ale jeśli Pete [Peter Jackson] każe skakać, ja pytam: "jak wysoko"? W końcu zapoczątkował całą moją karierę.

Wygląda wiec na to, że Orlando Bloom chce wrócić do roli Legolasa i jeśli dostanie taką propozycję, przyjmie ją bez wahania. Ta odpowiedź powinna ucieszyć wielu z Was, ponieważ większość osób uwielbia jego iterację elfa ze Śródziemia.

Orlando Bloom o nowych filmach ze świata Władcy pierścieni

Nowe filmy ze świata Śródziemia zaczną się od premiery Lord of the Rings: The Hunt for Gollum w 2026 roku. Film wyreżyseruje Andy Serkis. Peter Jackson będzie jednak na pokładzie jako producent. Plan jest taki, żeby produkcja rozpoczęła nową erę live-action ze świata Władcy pierścieni.

Naprawdę nie wiem, co planują. Rozmawiałem z Andym [Serkisem] i powiedział, że wciąż zastanawiają się, jak to zrobić. Spytałem: "Jak to w ogóle miałoby działać?", a on odpowiedział: "Cóż, AI!" i stwierdziłem "Och, okej!". To był naprawdę magiczny okres w moim życiu i jedna z tych rzeczy, które były pozbawione jakichkolwiek was.

Władca Pierćcieni - najpotężniejsze postaci wg widzów

28. Éowyn