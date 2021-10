Włoskie władze zatrzymały 70-letniego pirata i ukarały klientów jego pirackiej platformy filmowej

Źródło: Pixabay

Upowszechnienie się serwisów streamingowych okazało się nie lada okazją dla piratów, którzy dostrzegli w tej branży spory potencjał zarobkowy. W sieci funkcjonuje bowiem tak wiele platform VoD, że część widzów postanawia zwrócić się w stronę szarej strefy, aby oszczędzić na subskrypcji interesujących ich treści. Wśród przedsiębiorczych piratów znalazł się m.in. 70-letni mieszkaniec włoskiego miasta Varese, który oferował dostęp do platform cyfrowych Sky i Mediaset Premium oraz serwisów streamingowych DAZN i Disney+ po okazyjnej cenie.

Po ujawnieniu procederu nielegalnej dystrybucji treści włoska policja finansowa zatrzymała mężczyznę, zamknęła jego platformę, a blisko 1800 klientów obciążyła grzywnami o łącznej wartości ok. 300 000 euro, rozbijając tym samym całą nielegalną sieć dystrybucyjną. Śledztwo wykazało, że mężczyzna na sprzedaży swoich usług zarobił od 2017 do 2020 roku pół milina euro. Jego klienci płacili za dostęp do serwisów za pośrednictwem kart prepaid bądź tradycyjnych przelewów, a wyciągi z rachunków bankowych posłużyły jako dowód w sprawie o nielegalną dystrybucję treści.

Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna miał łamać zabezpieczenia platform VoD i sprzedawać nieautoryzowane dane dostępowe dla odbiorców z wielu rejonów kraju. Przed sądem będzie odpowiadał za oszustwo internetowe, fałszerstwo oraz naruszenie własności intelektualnej.

Przebieg postępowania może zaskakiwać głównie ze względu na ukaranie klientów serwisu. Dotychczas w Europie karano wyłącznie dystrybutorów pirackich usług a nie ich subskrybentów.