Woke: teaser komediowego serialu z gwiazdą Jess i chłopaki

fot. zrzut ekranu/Hulu

Głównym bohaterem Woke jest czarnoskóry Keef, który jest rysownikiem. Pewnego dnia policjant bierze go za poszukiwanego mężczyznę i zostaje przez niego brutalnie potraktowany. To wydarzenie otwiera oczy Keefowi na systemowy rasizm. Jednocześnie doprowadza do tego, że zaczynają do niego przemawiać... różne obiekty, jak kosz na śmieci czy butelki, dając nowe spojrzenia na świat. Bohater stara się poruszać między tymi głosami i ideami, bez niszczenia tego, co już osiągnął. Staje się to dla niego niełatwym wyzwaniem.

Postać Keefa jest inspirowana życiem i pracą artysty Keitha Knighta znanego z takich komiksów, jak The K Chronicles czy The Knight Life.

Woke - zobacz teaser serialu:

Woke będzie składać się z ośmiu odcinków, a główną rolę zagra Lamorne Morris, który zasłynął rolą w Jess i chłopaki. W serialu wystąpią również: T. Murph, Blake Anderson, Lara Goldie, Sasheer Zamata, Elizabeth Bowen.

Woke - premiera serialu zaplanowana jest na 9 września w stacji Hulu.