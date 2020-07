Wolverine i Hugh Jackman przypominają: noś maseczkę!

20th Century Fox

Choć wielu ludzi nie chce dopuścić tej informacji do siebie, pandemia koronawirusa jeszcze się nie zakończyła - patrząc na żniwo, jakie zbiera ona w Stanach Zjednoczonych i innych rejonach globu, możemy przypuszczać, że do ostatecznego pokonania epidemii wciąż nam daleko. Nie zmienia to faktu, że wbrew zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia i wytycznym wielu światowych rządów, spore grono osób do noszenia maseczki w konkretnych miejscach przestrzeni publicznej podchodzi, dyplomatyczne rzecz ujmując, z dużą rezerwą.

Wygląda na to, że przeciwko tej lekkomyślności i będącym jej bezpośrednią konsekwencją narażaniu innych ludzi postanowił zaprotestować sam Hugh Jackman. Pamiętny Logan z filmowego uniwersum X-Menów udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie przedstawiające Wolverine'a, który nie dość, że ma na sobie swój charakterystyczny kostium, to jeszcze na twarzy nosi maseczkę. Zobaczcie, jak prezentuje się ten fragment sztuki ulicznej:

Twitter/Hugh Jackman

Aktor opatrzył fotografię podpisem:

Nawet Wolverine musi przystosować swoją maskę tak, aby założyć tę właściwą.