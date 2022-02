Jean Grey przebija ciało Wolverine'a. Tajemnicza okładka rodzi szereg pytań

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wczoraj do sieci trafiła okładka zeszytu X Deaths of Wolverine #5, na której widzimy Jean Grey przebijającą najprawdopodobniej mocą Phoenixa ciało Logana. Cała scena jest wyraźnym nawiązaniem do ikonicznych ilustracji przedstawiających Rosomaka zabijającego w ten sposób swoją największą miłość - prawdopodobnie najsłynniejsza z nich pochodzi z wydanego w 2003 roku zeszytu New X-Men #148.

Nie jest w tej chwili możliwe właściwe odczytanie kontekstu tej sytuacji. Przypomnijmy jednak, że na amerykańskim rynku ukazują się obecnie dwie, wydawane równolegle i fabularnie powiązane ze sobą serie X Lives of Wolverine i X Deaths of Wolverine, które są de facto początkiem Drugiej Ery Krakoi. W historiach tych prawdziwy Logan podróżuje w czasie (uratował on m.in. Profesora X przed śmiercią), natomiast obok niego funkcjonuje inna wersja Rosomaka, przyodzianego w tajemniczą, cybernetyczną zbroję.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także plansze z komiksu X Deaths of Wolverine #3, w którym Laura Kinney aka X-23 aka Wolverine i Gabby Kinney aka Scout ruszą śladami wspomnianej wcześniej, nowej wersji Wolverine'a):

Zeszyt X Deaths of Wolverine #5 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 23 marca.