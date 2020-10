Wolverine ma nową broń - jedyną, która może go zabić

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Fani Marvela już wcześniej dowiedzieli się o przepowiedni, według której Wolverine został wybrany, aby odnaleźć i stać się nowym posiadaczem katany stworzonej przez japońskiego mistrza Muramasę. W najnowszych zeszytach Wolverine #6 i X-Force #13 Logan udał się nawet do Piekła, aby spotkać w nim legendarnego, nieśmiertelnego kowala i przejąć ostrze. Składa się tak, że to przy okazji jedyna broń, która może zabić herosa.

Cały wątek rozpoczął się de facto po II wojnie światowej, gdy chcący odnaleźć spokojne życie protagonista udał się do Kraju Kwitnącej Wiśni - to tutaj zakochał się w kobiecie o imieniu Itsu, która została także matką jego dziecka. Sęk w tym, że po odebraniu życia jednemu z mieszkańców wioski Logana z niej wyrzucono. Zanim odszedł, odnalazł wybrankę serca martwą. To wtedy poprzysiągł zemstę na oprawcach (warto dodać, że zabójcą okazał się Zimowy Żołnierz, działający na usługach złoczyńcy Romulusa). Pomóc miał mu w tym kowal Muramasa, który obiecał stworzenie wyjątkowej katany dla Wolverine'a. Do jej wykonania mistrz miał użyć cząstki duszy i krwi herosa, przez co artefakt paradoksalnie stałby się przedmiotem zdolnym odebrać życie jego właścicielowi.

Minęły jednak dekady; Logan ostatecznie dotarł do Muramasy w zeszycie Wolverine #6. Dowiadujemy się z niego, że kowal stworzył ostrze, które miało być prezentem ślubnym - sama ceremonia miała z kolei utrwalić sojusz organizacji Ręka i Beast. Później, w X-Force #13, Rosomak odkrył, że katana stała się także obiektem pożądania Solema, czempiona Arakko, którego skóra zbudowana jest z adamantium. Obaj bohaterowie postanowili zakłócić uroczystość i przejąć artefakt. Dopiero później dowiedzieli się, że Muramasa w rzeczywistości stworzył nie jedną, a dwie jego wersje.

W czasie bitwy z członkami Ręki i Beast Solem zdał sobie sprawę, że katana jest zdolna przeciąć jego skórę - nie ulega wątpliwości, że tym samym stanowi ona skuteczne narzędzie walki z Loganem. Gdy przybysz z Arakko ostatecznie przejął oba ostrza, jedno z nich zaproponował Rosomakowi w zamian za nieujawnioną czytelnikom przysługę. W finale zeszytu widzimy więc scenę, w której Wolverine wraca na wyspę Krakoa z kataną Muramasy w dłoni.

X-Force #13 - plansze

Warto też zwrócić uwagę na to, że aby zejść do Piekła, Logan musiał przejść niewyobrażalne katusze. Spadając do jego wrót, protagonista ostatecznie trafił do zbiornika wypełnionego gorącymi skałami i rozgrzanym, płynnym metalem. Powoli wychodząc z akwenu, jego ciało uległo kompletnemu zniszczeniu - czołgającemu się herosowi ostał się jedynie wykonany z adamantatium szkielet. Koniec końców Wolverine stracił przytomność; doszedł do siebie dopiero wtedy, gdy przyśpieszony czynnik leczniczy zrobił swoje i zregenerował jego organizm.

W najbliższej przyszłości powinniśmy spodziewać się starcia pomiędzy Loganem a Solemem na arenie, na której mutanci z wyspy Krakoa mierzą się ze sobą w ramach pojedynków - ten wątek ma kluczowe znaczenie dla rozpoczętego już wydarzenia X of Swords.