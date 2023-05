Wonder Man - opis fabuły serialu MCU. Wejdziemy w świat w Hollywood

fot. Marvel

Wonder Man to nowy serial MCU, który ma pokazać coś kompletnie nowego w uniwersum. Wejdziemy do tej części świata, która do tej pory jeszcze nie była eksplorowana. The Hollywood Reporter opublikował pierwszy opis fabuły, który czerpie z komiksów ważne elementy.

Wonder Man - opis fabuły

Ten serial to perspektywa superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie.

Kwestia powiązania historii z Hollywood została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksów Marvela. Tytułowy Wonder Man jest właśnie wspomnianym aktorem, ale także superbohaterem.

W obsadzie powróci też Ben Kingsley w roli jedynego do tej pory aktora w MCU, którego poznaliśmy w Iron Manie 3, czyli Trevora Slattery'ego. Spekuluje się, że serial będzie komentarze stanu współczesnej branży rozrykowej, ale jakim? To na razie nie jest wiadome. Yahya Abdul-Mateen II gra tytułową rolę.

Wonder Man - data premiery nie jest znana.