HBO Max w 4K - Wonder Woman 1984 pierwszą produkcją UHD w ofercie HBO

Warner Bros.

Choć produkcje od HBO od lat były chwalone za jakość wykonania, jakość samego serwisu streamingowego Warner Bros. pozostawiała wiele do życzenia. Konkurencja już dawno na dobre zbratała się z rozdzielczością 4K, zaś usługi HBO nadal tkwią w erze 1080p. W dobie dominacji odbiorników UHD na rynku telewizyjnym serwisy VoD tego typu trącą myszką.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że HBO w końcu wyewoluuje i przestawi się na wyższe rozdzielczości. A okazją do przetestowania nowej odsłony serwisu będzie premiera filmu Wonder Woman 1984, który w Stanach Zdjednoczonych zadebiutuje na HBO Max już 25 grudnia. Będzie to pierwszy film dystrybuowany przez tę platformę w rozdzielczości 4K. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji, gdyż produkcja wykorzysta szereg popularnych technologii do poprawy jakości obrazu i dźwięku. Wonder Woman 1984 wykorzysta potencjał Dolby Vision, Dolby Atmos oraz HDR10.

W pierwszej kolejności z HBO Max w 4K skorzystają posiadacze urządzeń z linii Amazon Fire TV, Apple TV, kompatybilnych urządzeń z Androidem, przystawek Chromecast Ultra oraz AT&T TV. Na tej liście brakuje popularnych na zachodzie urządzeń od Roku oraz konsol Xbox oraz PlayStation. W przypadku Roku zawiniły kwestie formalne, gdyż firmy nie dogadały się w sprawie obecności aplikacji HBO Max na urządzeniach tego producenta. Z kolei w przypadku konsol debiut usługi w wersji 4K jest zapewne wyłącznie kwestią czasu.

Choć na razie mamy do czynienia wyłącznie z jednym filmem UHD dystrybuowanym przez HBO, można podejrzewać, że w kolejnych latach doczekamy się kolejnych produkcji 4K w ofercie tej firmy. Niestety, polscy użytkownicy nie mogą oficjalnie korzystać z HBO Max. W naszym kraju film Wonder Woman 1984 będzie dystrybuowany w kinach, kiedy te zostaną ponownie otwarte.