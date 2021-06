Wonder Woman w szale bitewnym masakruje armię Darkseida. W 1984 takich scen zabrakło

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Sceny bitew w filmie Wonder Woman 1984, delikatnie rzecz ujmując, były, jakie były - jakąś formą rekompensaty na tym polu stały się późniejsze potyczki bohaterki z produkcji Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. DC postanowiło jednak przypomnieć, że Amazonka to prawdopodobnie największa wojowniczka całego uniwersum, co udowodni w serii Justice League: Last Ride.

Do sieci właśnie trafiły materiały promujące 2. odsłonę całego cyklu. Przypomnijmy, że Liga jest w nim podzielona: Batman i Superman wykazują coraz większą różnicę zdań i oskarżają się nawzajem, Marsjański Łowca zginął w czasie misji na planecie Apokolips, Korpus Zielonych Latarni próbuje odzyskać dobre imię, a starcie z Darkseidem wydaje się nieuniknione.

Zapowiedź komiksu pokazuje m.in. sceny retrospekcji; Wonder Woman w bitewnym szale i w słynnej zbroi o nazwie Złoty Orzeł mierzy się w przeszłości z całą armią Darkseida, dziesiątkując wojska złoczyńcy. Pomagają jej w tym siostry z Temiskiry. Spójrzcie sami:

Justice League: Last Ride #2 - plansze

Zeszyt Justice League: Last Ride #2 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj.