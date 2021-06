Danny Rand nie jest już Iron Fistem. Moc Żelaznej Pięści na chwilę przejęła [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Zakończyła się seria Heart of the Dragon, w trakcie której Danny Rand i jego sojusznicy bronili Siedmiu Stolic Nieba przed potężnym złoczyńcą znanym jako Hierophant, władcą Ukrytego Miasta. Jak się okazuje, w ostatecznej walce z antagonistą protagonista przekazał swoje moce i tym samym stracił tytuł Iron Fista. Nie wiemy póki co, kto będzie na stałe dzierżył potęgę Żelaznej Pięści.

Warto dodać, że już wcześniej wspomagająca Randa Okoye, liderka Dora Milaje, zyskała moce jednego ze smoków, dzięki czemu była ona w stanie zgładzić Ducha Smoka z Ukrytego Miasta. Siła ta była jednak niewystarczająca do pokonania Hierophanta - to właśnie dlatego w trakcie finałowego starcia Danny przekazał jej swoje chi, przez co stracił on umiejętności Żelaznej Pięści.

Po zwycięskiej bitwie w Siedmiu Stolicach Nieba przywrócono dawny porządek: Okoye oddała potęgę swojemu smokowi, a w jednej z lokacji odnaleziono jajo innego stworzenia, Shou-Lao, przygotowując tym samym miejsce dla wprowadzenia nowej wersji zwierzęcia. Rand, przynajmniej na razie, nie odzyskał jednak tytułu Iron Fista; powstały nawet spekulacje, że w najbliższej przyszłości przejmie go któryś z młodych herosów - Danny miałby w ten sposób zyskać nowego wychowanka.

Zobaczcie plansze z komiksu: