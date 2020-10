Wonder Woman 1984 - kolejne opóźnienie premiery? Padają potencjalne daty

DC

Na dzień dzisiejszy Wonder Woman 1984 jest ostatnim blockbusterem, który miałby trafić na ekrany kin jeszcze w tym roku - przypomnijmy, że datę premiery produkcji Patty Jenkins wyznaczono na 25 grudnia. W ostatnich dniach pojawia się jednak coraz więcej spekulacji na temat tego, że na tym polu powinniśmy spodziewać się kolejnego opóźnienia. Dość powiedzieć, że sama reżyserka wyraźnie podkreśliła, iż zależy jej na pokazaniu swojego dzieła w kinach.

Teraz Shawn Roberts, ceniony w branży analityk z serwisu Box Office Pro, prognozuje w tej materii jeszcze jedno przesunięcie:

Eternals Patrząc optymistycznie, pojawia się okienko na duży film w okolicach świątecznego weekendu rozciągniętego pomiędzy Dniem Prezydenta a walentynkami - miejsce zrobiliMarvela. To byłoby dobre rozwiązanie, jeśli jesienna i zimowa batalia z wirusem pójdzie lepiej niż zakładano w Nowym Jorku i Los Angeles, które mogłyby do tego czasu na nowo otworzyć kina.

Przypomnijmy, że Eternals początkowo mieli zadebiutować 12 lutego 2021 roku. Roberts rozwinął później swoją wypowiedź:

Jurassic World: Dominion Szybcy i wściekli 9 Venom 2 Wonder Woman Podchodząc jednak do tej kwestii bardziej realistycznie, 11 czerwca wydaje się dobrym wyborem. Universal właśnie zwolnił miejsce w trakcie tego weekendu, przesuwając premieręna 2022 rok. To pozwoliłoby na wejście w lukę, 2 tygodnie po debiucie obrazui na 2 tygodnie przed premierą filmu- obie te produkcje są nastawione na męską część widowni. 11 czerwca to także mniej więcej ten sam moment sezonu letniego, w którym sukcesy święciła pierwsza część

Warner Bros. i wydawnictwo DC nie zamierzają jednak rezygnować z promocji Wonder Woman 1984. Do sieci trafiły bowiem alternatywne okładki do komiksów Action Comics #1028 (autor pracy - Frank Cho), Batman #104 (J. Scott Campbell), Batman/Superman #13 (Jenny Frison), Detective Comics #1032 (Stanley "Artgerm" Lau), The Flash #767 (Nicola Scott), Justice League #58 (Jim Lee i Scott Williams), Superman #28 (Gabrielle Dell'Otto) i Wonder Woman #786 (Adam Hughes), które nawiązują do filmowej postaci Amazonki. Spójrzcie sami:

Wonder Woman 1984 - alternatywne okładki komiksów DC