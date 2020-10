Wonder Woman 1984 w VOD? Reżyserka komentuje ten pomysł

fot. Warner Bros.

Wonder Woman 1984 już była kilkakrotnie opóźniana. Mało kto wierzy, że premiera odbędzie się 25 grudnia 2020 roku, tak jak obecnie Warner Bros. planuje. Nie tylko dlatego, że sytuacja z koronawirusem się pogarsza. ale też przykłady Tenet i Mulan pokazały, że w obecnej rzeczywistości superprodukcje o budżecie 200 mln dolarów fizycznie nie mogą zarobić na siebie.

Nic więc dziwnego, że Patty Jenkins w nowym wywiadzie została zapytana o możliwą premierę w VOD. Reżyserka jest kategorycznie przeciwna takiemu scenariuszowi.

- Jeśli to zrobimy, to będzie droga bez powrotu. Możemy na zawsze stracić możliwość pójścia do kina. To może być podobna sytuacja, która spotkała branże muzyczną - można załamać całą branże podejmując decyzję, które sprawią, że nie da się zarobić. Nikt nas nie chce żyć w świecie, w którym jedynym miejscem, do którego możemy udać się z dziećmi na film jest nasz salon - tłumaczy.

Chodzi oczywiście o fakt, że superprodukcje na poziomie Wonder Woman 1984 nie są tworzone z dobroci serca, ponieważ celem jest sprzedanie i zarobienie pieniędzy. O to jednak będzie trudno skoro budżet na realizację to 200 mln dolarów, a do tego trzeba średnio doliczyć 100-150 mln dolarów na globalną promocję (standardowo tyle wynosi koszt przy blockbusterach).

Reżyserka dodała też to samo na Twitterze, dementując newsa z nieznanej fanowskiej strony o premierze w VOD. Napisała w tweecie, że opcja VOD nie jest w ogóle brana pod uwagę i chcą w 100% wspierać kina.

Wonder Woman 1984 jest ostatnią kosztowną superprodukcją, której premiera nie została przesunięta na 2021 rok.