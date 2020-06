Wonder Woman 1984 - kostiumografka o podobieństwach Złotej Zbroi do stroju Batmana

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 to nadchodzący film komiksowy z Gal Gadot w roli głównej. Podczas kampanii promującej nadchodzące widowisko, fani wielokrotnie mogli podziwiać Golden Eagle, znaną z komiksów złotą zbroję Amazonki, w której mierzyła się ona w walce z najbardziej wymagającymi przeciwnikami.

O nowym wyposażeniu bohaterki wypowiedziała się dla magazynu Total Film Lindy Hemming, kostiumografka pracująca przy produkcji. Według niej, kostium jest podobny w swojej konstrukcji do tego, co miał na sobie Batman.

Wonder Woman 1984 (Warner Bros.) - PL: 2.10.2020 (pierwotnie 5.06)

Przypomnijmy, że Hemming pracowała nad projektowaniem kostiumów do filmów o Batmanie od Christophera Nolana. Złota zbroja bohaterki ma na sobie liczne, nakładające się na siebie elementy tworzące pancerz. Przegub przypominający pancernika, daje możliwość wykonywania swobodnych ruchów i powracania do naturalnej pozycji. Zwraca jednak uwagę, że nie oznacza to, że noszenie tej zbroi w rzeczywistości jest przyjemne. Nie jest i tak bywa bardzo często przy tego typu projektach.

Zobacz także:

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce 2 października.