Wonder Woman 1984 - nowe zdjęcia. Diana w złotej zbroi i olimpiada amazonek

fot. Warner Bros.

Wonder Woman 1984 rozbuduje świat superbohaterki. Zobaczymy między innymi olimpiadę amazonek. Patty Jenkins opowiada, że z uwagi na setki lat szkolenia i przygotowywania się na nadchodzącą inwazję, amazonki zwiększają swoje umiejętności, ale każda podchodzi do tego inaczej. Dlatego uznała, że dobrze będzie wprowadzić coroczną olimpiadę, by amazonki zdecydowały, która jest najlepsza w określonych dziedzinach i mogły wzajemnie się od siebie uczyć.

Reżyserka przyznaje, że ma już pomysły na Wonder Woman 3, tak jak ma je Gal Gadot. Wiedzą, że może to odpowiadać rzeczywistości w jakimś stopniu i będą o tym rozmawiać. Szczegółów nie ujawniła. Dodała jednak, że w planach jest też serial animowany skupiający się na innych amazonkach.

Przypomnijmy, że w obsadzie są Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal i Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 - premiera ustalona jest na październik 2020 roku. Jeśli znów nie nie zostanie opóźniona.

