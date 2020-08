Wonder Woman 1984 - nowe teasery zapowiadają przemianę Barbary Minervy w Cheetah

fot. Warner Bros./DC/Screen Rant

Nowe teasery Wonder Woman 1984 w sieci! Te krótkie filmy nawiązują do przemiany dr Barbary Minervy (Kristen Wiig) w antagonistkę Cheetah. W pierwszym możemy zobaczyć Dianę Prince w zbroi Golden Eagle, jednocześnie słysząc transformację Minervy. W drugim słyszymy: I want to be an apex predator. Oba klipy zobaczycie poniżej:

https://twitter.com/DCEUPosts/status/1291055980797661185

Wonder Woman 1984 będzie drugą odsłoną samodzielnych przygód tytułowej bohaterki. Jest to też produkcja, która niestety z powodu koronawirusa musiała zmienić datę premiery na późniejszy termin.

W obsadzie poza Kristen Wiig znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce zaplanowana jest na 2 października 2020 roku. Ta data może ulec zmianie.