Wonder Woman 1984 - postać Cheetah na nowej grafice promującej film

Wonder Woman 1984 po raz pierwszy pokazuje w pełnej okazałości przeciwniczkę Diany. Jest nią Barbara Minerva znana jako Cheetah, w którą wciela się Kristen Wiig, aktorka najbardziej znana z różnych komedii. Cheetah jak można się domyślić ma zdolności podobne do geparda, Nie wiadomo, jak będzie wyglądać jej filmowa geneza.

W filmie widzowie zobaczą jeszcze jedną postać, która może okazać się przeciwnikiem tytułowej bohaterki. Będzie to postać grana przez Pedro Pascala, ale jego motywacje nie są na razie do końca znane. W sieci pojawiła się nowa grafika prezentująca bohaterów filmu, gdzie mamy nowy wgląd w postać Cheetah.

W obsadzie są Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Robin Wright i Connie Nielsen. Patty Jenkins wyreżyserowała na podstawie scenariusza, który napisała razem z Geoffem Johnsem i Davidem Callahanem. Jenkins i Johns są autorami historii. Zobaczcie zaprezentowaną grafikę promującą film:

A new look at 'Cheetah' from a sticker pack for Patty Jenkins’ 'Wonder Woman 1984' has been released. pic.twitter.com/N7ulYytjRT

— DCEU Updates (@DCFilmsUpdates) June 15, 2020