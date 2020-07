Wonder Woman - kolekcjonerska figurka w stylu anime trafi do sprzedaży

fot. Warner

Wonder Woman jest bardzo popularną superbohaterką z komiksów i filmów, więc nie dziwi, że co jakiś czas na rynku pojawiają się nowe kolekcjonerskie produkty z wizerunkiem pięknej i dzielnej Diany. Do sprzedaży trafi nowa figurka w stylu anime.

Oryginalna figurka powstała na podstawie rysunku Humikane Shimady, który jest znany z animacji Strike Witches i Girls und Panze, gdzie zaprojektował postacie. Japoński artysta uhonorował postać Wonder Woman rysując ją w stylu anime. Figurka przedstawia bohaterkę w jej charakterystycznych czerwono-niebieskich barwach z dodatkami złota, gotową do akcji. W rękach dzierży tarczę i miecz, a przy boku ma Lasso prawdy.

Figurka Wonder Woman - obejrzyjcie ją poniżej:

fot. Anime News Network

Figurka ma 16 cm wysokości i będzie można zmieniać jej wyraz twarzy. W Japonii będzie sprzedawana w cenie 55 dolarów. Nie ma informacji czy trafi do sprzedaży na amerykański rynek.

Wonder Woman, w którą wciela się Gal Gadot, powróci w filmie Wonder Woman 1984, którego kinowa premiera jest zaplanowana na 2 października.