Jak potężny jest Wong? Jedną z najsilniejszych mutantek właśnie pokonał ruchem palca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Do sieci trafiła zapowiedź zeszytu Strange Academy #15, kolejnej odsłony serii ukazującej przygody młodych adeptów sztuk magicznych, które doskonalą swoje zdolności w tytułowej akademii - przed swoją śmiercią zarządzał nią Najwyższy Mag. Wiemy już, że w nadchodzącym komiksie dojdzie do pojedynku Wonga i Ilianny Rasputin aka Magik; starcie to będzie częścią zajęć z obrony mistycznej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Magik uznaje się za jedną z najpotężniejszych mutantek. Kontroluje ona bowiem w pełni wymiar znany jako Limbo, dzięki czemu potrafi się dowolnie teleportować i korzystać z innych mocy związanych z mroczną rzeczywistością. Co więcej, w jej posiadaniu znajduje się demoniczny Soulsword, miecz obdarzony niezwykle potężną siłą.

Choć walka Wonga i Ilianny miała być dla uczniów wyłącznie lekcją, pokazuje ona jednak również to, jak niedocenianą w aspekcie mocy postacią jest wierny sojusznik Doktora Strange'a. Za pomocą specjalnego zaklęcia zdołał on bowiem całkowicie zneutralizować w pełni naładowany Soulsword, co samą Magik wprawiło w konsternację.

Strange Academy #15 - plansze

Gościnny występ Magik w tym cyklu ma także inne znaczenie. Już niedługo Ilianna Rasputin zmierzy się z Madeline Pryor aka Królową Goblinów w walce o władzę nad Limbo.

Komiks Strange Academy #15 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 19 stycznia.