Wonka - zwiastun filmu zadebiutował na CinemaCon. Jest opis

fot. materiały prasowe

Wonka to musical, który opowiada o genezie tytułowej postaci z powieści Roalda Dahla, Charlie i fabryka czekolady, zanim bohater stał się królem imperium słodyczy. W czasie wydarzenia CinemaCon zaprezentowano nieoczekiwanie pierwszą zapowiedź produkcji. Nie trafiła ona do sieci, jednak pojawił się opis, który zdradza, co widzowie panelu mogli zobaczyć w materiale.

W zwiastunie widzimy jak tytułowy bohater pojawia się w mieście, które najprawdopodobniej jest Londynem. Grany przez Timothee Chalameta Wonka rozdaje czekoladowe trufle na ulicy, jednak policja i duchowni chcą go wypędzić z miasta.

Postacie grane przez Sally Hawkins, Rowana Atkinsona, Olivię Colman, Keegana Michaela-Keya oraz Jima Cartera pojawiają się w kilku scenach musicalowych z udziałem głównego bohatera. W jednej z nich Wonka stepuje na blacie kawiarni i prowadzi chór tancerzy z parasolkami, którzy wykrzykują jego imię.

Wonka - zdjęcie

fot. Warner Bros.

Pojawia się nawet ikoniczny złoty bilet. Na nim jest notatka od mamy Wonki, przypominająca mu, że najlepszą częścią jedzenia słodyczy jest dzielenie się nimi z tymi, których kochasz. W końcowych momentach zwiastuna słyszymy kilka taktów ballady, w której Chalamet śpiewa o „niewidzialnej nitce”, która łączy nas wszystkich.

Wonka - premiera filmu w USA w Boże Narodzenie 2023 roku.