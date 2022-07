Woody Allen wyjawia pierwsze szczegóły swojego kolejnego filmu

fot. IMDb.com

Woody Allen wyjawił, że jego kolejny film może być jego ostatnim projektem w karierze. Reżyser ma zamiar nakręcić produkcję w Paryżu. Teraz w rozmowie z francuską gazetą Le Journal du Dimanche twórca wyjawił, że zamierza rozpocząć zdjęcia do filmu we wrześniu.

Allen zdradził, że jego najnowszy projekt będzie podobny do wyreżyserowanego przez niego Wszystko gra z 2005 roku, w którym zagrali między innymi Scarlett Johansson i Jonathan Rhys Meyers. Ma to być rodzaj toksycznego, romantycznego thrillera. Obraz będzie zawierał wyłącznie francuską obsadę. Ponadto Allen wyjawił, że już obsadził głównych bohaterów.

Gravier Productions / Tripictures

Woody Allen - ostatni projekt

Ostatnim filmem w dorobku reżysera jest Hiszpański romans, który wszedł do kin w 2020 roku. Projekt jednak nie zebrał zbyt pochlebnych recenzji, zarówno krytyków jak i widzów. Obraz opowiada o małżeństwie, które przyjeżdża do San Sebastian na festiwal filmowy. Szybko odkrywają uroki miasta, co doprowadza do kryzysu w ich związku.