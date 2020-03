Wsparcie celowania znika z Fortnite’a

Wdrożenie przez deweloperów wsparcia dla rozgrywki wieloplatformowej może ułatwić odniesienie sukcesu na skalę globalną. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z tytułem z e-sportowym potencjałem. Ale kiedy przed jedną grą posadzimy konsolowca i pecetowca, pojawi się pewien problem: co zrobić, aby osoby grające na padzie oraz ci korzystający z zestawu myszka plus klawiatura bawili się równie dobrze i mieli takie same szanse na zwycięstwo?

Zespół Epic Games odpowiedzialny za Fortnite’a stwierdził swego czasu, że dobrym pomysłem będzie wdrożenie systemu wspomagającego celowanie za pośrednictwem kontrolerów. Miał on zniwelować przewagę, jaką daje granie za pośrednictwem znacznie precyzyjniejszej myszki. Narzędzie okazało się jednak zbyt dobre i deweloperzy postanowili, że czas odebrać je graczom.

Funkcja Legacy Look Control w teorii miała wyrównywać szansę, w praktyce działała podobnie do nielegalnych aimbotów. Część graczy wykorzystywała jej niedoskonałości, aby zdobyć przewagę nad konkurentami. Zamiast wspierać nieprecyzyjne ruchy gałki analogowej, pozwalała ustrzelić przeciwnika bez większego zaangażowania. Wystarczyło szybko poruszać celownikiem, aby przykleić go do wroga. Co gorsza, w niektórych przypadkach za sprawą Legacy Look Control można śledzić przeciwników, którzy nie znajdują się w naszym bezpośrednim polu widzenia i skrywają się za przeszkodami.

Epic Games stwierdziło, że w takiej formie wsparcie celowania nie może istnieć w grze o charakterze kompletywnym. Z początkiem miesiąca firma poinformowała, że 13 marca Legacy Look Control zniknie z Fortnite'a.

Sam zamysł stojący za wdrożeniem Legacy Look Control wydawał się jak najbardziej zasadny, ale sposób, w jaki działa ten mechanizm, okazał się zbyt kontrowersyjny. Nic dziwnego, że Epic w końcu zrezygnował z tego narzędzia. Warto jednak wspomnieć o tym, że wspomaganie celowania nie zniknie, choć zostanie odpowiednio ograniczone, aby nie wzbudzać większych kontrowersji.