Wszyscy święci New Jersey - jaka oglądalność w HBO Max? Lepsza niż w kinach

fot. Warner Bros.

Analiza oglądalności filmu Wszyscy święci New Jersey pochodzi tradycyjnie od firmy Samba TV, która opiera dane na 3 milionach gospodarstw domowych w USA mających dostęp do SmartTV. Nie są to więc pełne informację o oglądalności, ale zdaniem analityków są one reprezentatywne i pokazują, które tytuły osiągają sukces w platformie.

Według ich doniesień Wszyscy święci New Jersey obejrzało 1 mln gospodarstw domowych w premierowy weekend. Poradził sobie więc całkiem nieźle i lepiej niż w kinach, w których zebrał przeciętne 5 mln dolarów. Być może wielu widzów postanowiło obejrzeć go w domu, bo w końcu ma to związek z serialem Rodzina Soprano, który także tak oglądali. Wszyscy wysnuwają tutaj prosty wniosek: film jest skierowany do starszego odbiorcy, a on nie jest jeszcze gotowy, by wybrać się do kina w dobie Covida. Stąd też lepszy wynik w HBO Max. Ci, którzy wybrali się do kina oceniają film przeciętnie, pomimo tego, że na rottentomatoes.com recenzje krytyków zebrały 77% pozytywnych opinii.

Dla porównania Wszyscy święci New Jersey poradzili sobie lepiej niż Reminiscencja (842 tys. gospodarstw domowych), Wcielenie (754 tys. gospodarstw domowych), Cry Macho (693 tys. gospodarstw domowych), In The Heights. Wzgórza marzeń (693 tys. gospodarstw domowych) oraz Judasz i Czarny Mesjasz (653 tys. gospodarstw domowych). Według Samba TV nadal Mortal Kombat jest największym hitem w platformie HBO Max ze wszystkich filmów, które miały premierę hybrydową w 2021 roku.