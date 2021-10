Venom 2 bije rekordy box office sprzed pandemii! Bond rozbija bank

fot. materiały prasowe

Venom 2: Carnage przewyższył wszelkie optymistyczne prognozy i oczekiwania, zbierając w Ameryce Północnej w weekend szalone 90,1 mln dolarów. Nie tylko jest to nowy rekord najlepszego otwarcia w czasach pandemii (poprzedni to Czarna wdowa z 80,8 mln dolarów), ale jest to też lepszy wynik niż pierwszej części z czasów sprzed pandemii, która w 2018 roku w październiku zebrała 80,2 mln dolarów. Dla wszystkich jest to dowód, że kino wraca powoli do normalności, przyciągając na nowo widzów przed ekrany.

Otwarcie Venoma 2 jest drugim największym w historii października, więc rozmawiamy o wyniku na poziomie sprzed pandemii. Rekordzistą pozostaje Joker z wynikiem 96,2 mln dolarów. Poza USA film trafił tylko do Rosji, bijąc rekord otwarcia. Zebrano 13,8 mln dolarów. Kolejne kraje przywitają Venoma w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Drugą nowością weekendu był film animowany Rodzina Addamsów 2, która miała premierę hybrydową. Animacja jednocześnie weszła do kin i była dostępna w PVOD (19,99 dolarów za wypożyczenie na 48 godzin). W kinach zebrała 18 mln dolarów.

Ostatnią nowością jest Wszyscy święci New Jersey, czyli prequel serialu Rodzina Soprano. Poradził sobie on gorzej niż zakładano, zbierając jedynie 5 mln dolarów. Oczywiście film miał premierę hybrydową i jest dostępny w USA za darmo w platformie HBO Max. Opinie jednak zbiera raczej pochlebne. Ze świata zbiera 2,3 mln dolarów.

Fot. Materiały prasowe

Na świecie króluje Nie czas umierać, osiągając wynik na poziomie sprzed pandemii w wysokości 119,1 mln dolarów. Jest to prawie 30 mln dolarów więcej niż prognozy sprzed weekendu. Bond wszedł do 54 krajów. Według analiz porównawczych jest to globalne otwarcie na poziomie Skyfall, ale o 17% mniejsze niż Spectre. Kolejny dowód na to, że widzowie powracają do kin w trakcie pandemii. Przed Bondem premiera w USA oraz w Chinach.

Diuna tym razem zebrała 13,7 mln dolarów z 32 krajów. Dzięki temu ma już na koncie 100,3 mln dolarów. W kolejnych tygodniach film wejdzie do wielu krajów, w tym do USA i Chin, więc te wpływy znacząco się zwiększą.

A jak radzi sobie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni? Tym razem w USA po miesiącu wyświetlania zbiera 6 mln dolarów. Do tej pory zebrał 206,1 mln dolarów. Ze świata osiąga 8,3 mln dolarów (razem ma 180,8 mln dolarów). Sumując, na koncie 387 mln dolarów.