Wyciekły informacje na temat tabletów z linii Samsung Galaxy Tab S7

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: WinFuture

Złotą erę tabletów już dawno mamy za sobą, mimo to kilka topowych firm technologicznych wciąż rywalizuje ze sobą na tym wąskim rynku. Jedną z nich jest Samsung, który według przecieków już wkrótce zaprezentuje dwa nowe urządzenia tego typu: Galaxy Tab S7 oraz Galaxy Tab S7 Pro.

Redaktorzy serwisu WinFuture podzielili się ze swoimi czytelnikami domniemaną specyfikacją nowych tabletów Samsunga. Sercem obu urządzeń ma byś procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus wsparty co najmniej 6 GB pamięci RAM i oferujący minimum 128 GB przestrzeni na przechowywanie danych. Pod obudową nie zabraknie także przyzwoitych układów optycznych – tylny odda nam do dyspozycji 13-megapikselowy aparat główny oraz 5-megapikselowy aparat szerokokątny, z przodu zaś znajdziemy 8-megapikselową kamerę do wideorozmów. Informatorzy branżowi sugerują także, że w sprzedaży pojawi się model z układem 5G skierowany do najbardziej wymagających użytkowników.

Tym, co w największym stopniu odróżnia od siebie oba modele, jest ekran. W Galaxy Tab S7 znajdziemy 11-calową matrycę LCD o rozdzielczości 2560 x 1600, zaś Galaxy Tab S7 Pro wyposażono w 12,4-calowy panel OLED o rozdzielczości 2800 x 1752 pikseli. Obie matryce będą odświeżane z częstotliwością 120 Hz, ale tylko w Galaxy Tab S7 Pro znajdziemy czytnik linii papilarnych umieszczony pod wyświetlaczem. Droższy model będzie miał także pojemniejszą baterię (10090 mAh) niż ta zastosowana w Galaxy Tab S7 (7040 mAh). Warto zauważyć, że oba tablety przystosowano do ładowania za pośrednictwem 45-watowej ładowarki. Niestety, tę trzeba będzie kupić oddzielnie – w pudełku znajdziemy standardowe ładowarki 15 W.

Według WinFuture urządzenia są kompatybilne z technologią Wireless DeX. Jeśli ta informacja potwierdzi się, będzie to oznaczać, że tablety sparujemy bezprzewodowo z zewnętrznymi monitorami, aby skorzystać z quasipecetowego interfejsu. Koreańscy inżynierowie prawdopodobnie chcą rzucić wyzwanie Apple i przekonać odbiorców do korzystania z Galaxy Tab S7 jako zamienników przenośnych komputerów. Za kilka tygodni przekonamy się, czy firmie uda się zrealizować te założenia.

Tablety Samsung Galaxy Tab S7 zadebiutują prawdopodobnie przy okazji premiery smartfonów Galaxy Note 20, którą zaplanowano na 5 sierpnia 2020 roku.