Hologramy wielkości człowieka, VR w 16K i transfer 1TB/s. Tak Samsung postrzega sieć 6G

Źródło: Samsung, codeground.org

Wdrożenie infrastruktury 5G nie jest wyłącznie kaprysem firm technologicznych, to konieczność, której nie da się uniknąć. Z biegiem lat obciążenie obecnej infrastruktury będzie rosnąć, co może doprowadzić do przestojów oraz masowych black-outów na terenach silnie zurbanizowanych. 5G pozwoli zwiększyć przepustowość łącz, podłączyć do stacji nadawczych więcej urządzeń – w tym coraz popularniejszych sprzętów IoT – spopularyzować nowe rodzaje usług on-line, m.in. płynne granie w chmurze oraz uniknąć przeciążenia sieci.

Ta rewolucja właśnie trwa i za kilka lat 5G na dobre zrewolucjonizuje zarówno rynek technologiczny, jak i wysoko rozwinięte społeczeństwa. Dlatego według Samsunga już teraz trzeba zacząć myśleć o tym, jak będzie wyglądał świat, kiedy to 5G będzie w odwrocie, a na horyzoncie pojawi się infrastruktura kolejnej generacji. Korporacja opublikowała dokument 6G. The Next Hyper Connected Experience for All, w którym opisała swoją wizję przyszłości. Inżynierowie Samsunga szacują, że kolejny przełom nastąpi już w 2028 roku. To wtedy uda się wdrożyć pierwsze sieci 6G, a dwa lata później technologia ta doczeka się masowej komercjalizacji. I jeśli wizje Koreańczyków spełnią się, 6G wprowadzi nas do iście cyberpunkowego świata..

Największą przewagą 6G nad 5G ma być drastyczny wzrost przepustowości łącz. Aby mówić o kolejnym przełomie, stacje bazowe powinny przesyłać dane ze szczytową przepustowością 1 TB/s, czyli 50 razy szybciej niż 5G. Zmniejszeniu powinno ulec także opóźnienie – z 1 milisekundy dla 5G do 100 mikrosekund dla 6G. To wszystko sprawi, że na wyciągnięcie ręki będą takie technologie jak zdalna chirurgia, pełna automatyzacja procesów przemysłowych oraz wysoce zaawansowana rzeczywistość rozszerzona.

I mówimy tu o nie byle jakim przełomie – Samsung chciałby wdrożyć za pośrednictwem 6G w pełni immersyjną rzeczywistość rozszerzoną oraz możliwość strumieniowania treści VR przy rozdzielczości 16K. Do wdrożenia tych rozwiązań niezbędne jest znaczące przyspieszenie transferu danych, dalece wykraczające poza potencjał sieci 5G. Ponadto w 6G Samsung widzi także szansę na tworzenie pełnowymiarowych hologramów, jakie możemy podziwiać w takich produkcjach jak np. Altered Carbon, bądź cyfrowych replik ludzi, urządzeń, obiektów oraz miejsc.

Wizja korporacji prezentuje się dość imponująco, niestety musi minąć jeszcze wiele lat, zanim uda się ją urzeczywistnić. Aby wdrożyć sieć 6G, należy opracować nowe anteny oraz sposoby przesyłania i przetwarzania danych przystosowane do pracy przy dużej przepustowości.