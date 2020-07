Wydarzenia artystyczne i rozrywkowe w czasach dystansu - Polska ponownie otwiera się na kulturę

gov.pl

Kolejne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów wymuszonych stanem epidemii powoli ponownie otwierają Polskę na kulturę. Jak wiadomo, od 20 czerwca 2020 prowadzenie twórczej działalności związanej ze zbiorowymi formami rozrywki i kultury może być organizowane w pomieszczeniach - w tym w salach koncertowych, klubach muzycznych, widowiskowo-sportowych halach i, rzecz jasna, na otwartym powietrzu: w amfiteatrach, muszlach koncertowych, otwartych i półotwartych obiektach sportowych.

Od 17 lipca zmianie ulegną regulacje dotyczące wydarzeń rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni: będzie mogło w nich uczestniczyć więcej niż 150 osób. Warunkiem jest zachowanie zasad dystansu społecznego.

Oto zasady dystansu społecznego dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych według serwisu gov.pl:



1. kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe:

- udostępnienie do 50% liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”);

- konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

2. obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez):

- udostępnienie do 25% liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie;

- w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 2 m pomiędzy widzami;

- konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

3. otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 17 lipca br.

- zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę;

- obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;

- wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu;

- konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób;

- wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami);

Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

• osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

• osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących