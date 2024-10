Wymiar Mroku - zwiastun koncepcyjny serialu polskich twórców. Czy projekt ma potencjał?

fot. materiały prasowe

W informacji prasowej czytamy, że zwiastun jest pierwszym krokiem jego twórców do pozyskania funduszy na całe przedsięwzięcie, we współpracy ze studiem filmowym i platformą streamingową. Cała seria w założeniu ma być swoistą antologią. Aktorzy, których oglądamy w zwiastunie, będą pojawiać się w każdym z odcinków (w towarzystwie niekiedy innych bohaterów) wcielając się w te same, to znowu w inne postacie, co znajdzie swoje uzasadnienie w finale serii. Miejscem łączącym wszystkie historie będzie dosyć nietypowy hotel z tajemniczą postacią Hotelarza - Devina. Twórcy zapewniają, że poukrywali wiele subtelnych wskazówek w postaci symboli, czy obrazów, mogących sugerować rolę tego miejsca w całej historii. A będzie ona dosyć wymagająca od widza.

Każdy odcinek będzie prezentował wymiar mroku bohaterów, poddanych ciężkim próbom, których decyzje nierzadko będą graniczyły z etyką, kodeksem moralnym i… czymś więcej. I tak oto odcinek zatytułowany „Sekcja” przedstawi historię pani patolog – Profesor Lucy oraz jej nowej asystentki Lilith podczas sekcji zwłok. Pozornie błahy przypadek zacznie wzbudzać coraz większy niepokój Lilith, gdy na jaw zacznie wychodzić ciemna strona medycyny, o której opinia publiczna nie może się dowiedzieć. Całość produkcji będzie utrzymana w klimacie thrillera z elementami horroru.

Istotny jest fakt, że twórcy omawianej produkcji podjęli kroki, aby jak najbardziej oddać realia pracy patologa. W procesie pre-produkcji odbyli konsultacje z pracownikami prosektorium, co pozwoliło zbudować odpowiednie zachowania bohaterek oraz wprowadzić do ich rozmów stosowany żargon, czy zagadnienia medyczne. Same zaś zdjęcia odbyły się w piwnicy Alterpose Studio, która to posłużyła za główne miejsce akcji pierwszego odcinka.

W rolach głównych pierwszego odcinka Sekcja, do którego zwiastun znajdziecie w newsie, wystąpili aktorzy teatralni i filmowi: Rafał Sawuła (Pitbull, Teściowie, W rytmie serca) jako Devin, Dominika Kowalska (Pitbull, Przyjaciółki, Dzielnica strachu, Teatr Kolorowych Snów) jako Lucy oraz Kinga Zaucha (Teatr Akt, Hans Kloss. Stawka większa nić śmierć, Teatr Kolorowych Snów) jako Lilith. W rolę denatki (Jane Doe) wcieliła się Katarzyna Zubik.

Scenariusz do wszystkich odcinków napisał Jerzy Masłowski (poeta, autor tekstów piosenek, prozaik, dziennikarz) we współpracy z Adrianem Zawadą (reżyser filmu do kampanii #BeBoldForChange fundacji Stop The Traffik z Holandii, były recenzent filmowy portalu naEKRANIE), który jest też reżyserem pierwszego odcinka. Muzykę skomponował Krzysztof Łoża na bazie autorskiego motywu muzycznego 9-letniej córki reżysera. Oprawę techniczną dostarczyła ekipa Panda Films. Za make-up bohaterów odpowiada Beata Kremiec (Mayday, 1800 gramów, Zakochani po uszy), konsultacja - Filip Zagórski (Wielka woda, Apokawixa, Twoja twarz brzmi znajomo), zaś montaż – Marek Wrona.