fot. YouTube (Rotten Tomatoes TV)

Wynonna Earp: Vengeance to nowy, 90-minutowy film, który kontynuuje historię tytułowej bohaterki po wydarzeniach z finału 4. sezonu. Tym samym Melanie Scrofano znów odgrywa praprawnuczkę legendarnego Wyatta Earpa, której tym razem przyjdzie zmierzyć się ze złoczyńcą żywiącym do niej urazę. Premiera została zaplanowana na 13 września na amerykańskiej platformie Tubi. Nie wiadomo jeszcze, kiedy film zadebiutuje w Polsce, jednak poniżej możecie zobaczyć kilka ujęć z filmu, opublikowanych przez Entertainment Weekly.

Wynnona Earp: Vengeance - zdjęcia

Wynonna Earp: Vengeance

Wynonna Earp: Vengeance - fabuła, obsada

Jak zapowiedziała odtwórczyni tytułowej bohaterki, Wynonna będzie musiała do czynienia z "najstraszniejszym złoczyńcą, jakiego do tej pory spotkała". Właśnie z jego powodu krewna Wyatta Earpa będzie musiała wrócić do swojego rodzinnego miasta, Purgatory, aby uratować siebie i swoich najbliższych.

W filmie powrócą aktorzy, których widzowie kojarzą z serialu. Oprócz Scrofano, na ekranie zobaczymy Tima Rozona (jako Doc Holiday), Dominique Provost-Chalkley (jako Waverly Earp) oraz Katherine Barrell (w roli Nicole Haught).