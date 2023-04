Wywiad z wampirem - zmiana aktorki w 2. sezonie. Kto zagra Claudię?

fot. AMC

Bailey Bass nie powróci jako Claudia w 2. sezonie serialu Wywiad z wampirem. Zastąpi ją Delainey Hayles. Prace na planie mają ruszyć w przyszłym tygodniu w Pradze, ale zdjęcia odbędą się także w Paryżu i w Nowym Orleanie.

Wywiad z wampirem - zmiana aktorki

W oświadczeniu stacji AMC czytamy, że zmiana została podyktowana różnymi przyczynami, ale nie precyzują co dokładnie wpłynęło na tę decyzję. To samo napisała aktorka, która za powody podaje nie do przewidzenia okoliczności, które sprawiły, że nie może powrócić w 2. sezonie. Życzy swojej następczyni jak najlepiej. Hayles nie ma zbyt dużego doświadczenia i wielu ról na koncie.

Przypomnijmy, że Bass ma też rolę w filmie Avatar: Istota wody i pojawi się w kolejnych odsłonach hitu Camerona w roli postaci imieniem Tsireya. Można spekulować, że nadchodzące prace nad Avatarami mogły być tą przyczyną.

W obsadzie Wywiadu z wampirem powracają Jacob Anderson (Louis), Sam Reid (Lestat), Eric Bogosian (Daniel Molloy), Assad Zaman (Armand) i Ben Daniels (Santiago).

Wywiad z wampirem - data premiery 2. sezonu nie została ustalona, ale najpewniej nie odbędzie się ona wcześniej niż w 2024 roku.