X-Men - reboot MCU skupiony na kobietach? Ta plotka wskazuje również złoczyńcę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Od paru lat pewne jest to, że w Kinowym Uniwersum Marvela pojawią się słynni mutanci z komiksów i wcześniej produkowanych przez 20th Century Fox filmów. Wraz z zakupem Foxa przez Disneya, prawa do tych postaci przeszły w ręce Kevina Feige będącego za przewodnictwem kultowego już MCU. Wiemy od jakiegoś czasu, że chociaż niektóre wersje dawnych postacią przewijają się przez filmy należące do aktualnych faz tego (multi)uniwersum, na przykład Profesor X Patricka Stewarta w Doktor Strange w multiwersum obłędu czy zapowiedziany powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a w nadchodzącym Deadpoolu 3, tak Marvel celuje raczej w stworzenie nowych wersji tych ikonicznych postaci, podobnie jak robił to reboot serii z 2011 roku, X-Men: Pierwsza klasa.

Kevin Feige i spółka z Marvela milczą na temat X-Menów od lat. Nie poznaliśmy jeszcze reżysera projektu ani konkretnych zamierzeń studia w kwestii rebootu. Branżowi insiderzy prześcigają się jednak w plotkach na temat jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów Kinowego Uniwersum Marvela.

X-Men - plotki o reboocie

Daniel Richtman, branżowy insider, którego informacje często się sprawdzają, przekazał nowe doniesienia w kwestii zaplanowanego filmowego rebootu. Mimo jego rzetelnych przecieków z przeszłości, należy traktować to jako plotkę.

Według Richtmana reboot franczyzy mutantów skupi się przede wszystkim na postaciach kobiecych. Nie pojawi się również postać Magneto, ponieważ Marvela chce uniknąć porównań z poprzednimi inkarnacjami tej postaci. Insider poinformował również o złoczyńcy filmu - rzekomo ma nim być Mr. Sinister, o którego pojawieniu się spekulowano już przy okazji filmu Logan: Wolverine z 2017 roku.