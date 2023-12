Deadpool 3 - kiedy pierwszy zwiastun? Pojawia się konkretna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wielu fanów czekających na film Deadpool 3 wyrażało w sieci nadzieję, że pierwszy zwiastun produkcji MCU zadebiutuje jeszcze w tym roku. W ramach życzeniowego myślenia miłośnicy ekranowej wersji Pyskatego Najemnika przekonywali (głównie samych siebie), że Ryan Reynolds zostawi im pod choinką prezent w postaci albo trailera, albo krótkiego teasera. Wygląda jednak na to, że na premierę materiału przyjdzie nam poczekać dłużej.

Jak donosi w serwisie X scooper @Cryptic4KQual, zwiastun Deadpoola 3 ma pojawić się dopiero 11 lutego przyszłego roku, w trakcie transmitowanego na cały świat wydarzenia Super Bowl LVIII. Choć do tych rewelacji powinniśmy podchodzić z dystansem, Marvel w ostatnich latach faktycznie decydował się wykorzystywać Super Bowl do promocji kolejnych odsłon MCU.

Ten sam scooper ujawnił nowy, lakoniczny opis fabuły produkcji o Pyskatym Najemniku:

Do naszej uwielbianej i zarazem irytującej gaduły, Deadpoola, dołącza Wolverine - i to w momencie, gdy obie postacie po raz pierwszy wchodzą do Kinowego Uniwersum Marvela.

Deadpool 3 ma zadebiutować w kinach 26 lipca przyszłego roku.