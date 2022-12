Gambit - anulowany film o X-Menach. Po latach pojawiły się oficjalne scenorysy: musicie zobaczyć te grafiki

Fot. Marvel

Gambit to postać, którą dobrze znają fani komiksów Marvela. Na ekranie pojawił się jednak tylko raz, gdy zagrał go Taylor Kitsch w X-Men Geneza: Wolverine. Mimo to, powstało wiele scenariuszy do jego solowego filmu, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, a Channing Tatum, wierny fan bohatera, przez długi czas aktywnie ubiegał się o główną rolę.

Ponoć filmowy Gambit, nad którym pracowano w okolicach 2010 roku, miał pokazać wypełniony mutantami Nowy Orlean, w którym ludzi obchodziło jedynie imprezowanie i seks. Pojawiły się jednak w Sieci nowe grafiki scenorysów, które uchylają rąbka tajemnicy i zdradzają, jak mogła wyglądać produkcja.

Gambit - scenorysy niezrealizowanego filmu o X-Menach

Starszy ilustrator Anthony Winn podzielił się scenorysami na ArtStation.

Na pierwszym obrazku Gambit siedzi samotnie na ciężarówce obok małej chatki, która mogła być jego domem. Na następnej grafice widać, jak patrzy na butelkę burbona, która jest trochę rozmazana. Kolejne obrazki pokazują, jak nagle bohater wścieka się, przez co przedmiot eksploduje. Zobaczcie sami