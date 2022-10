X-Men - scenarzysta ma pomysł na wprowadzenie mutantów. I jest on bardzo dobry

fot. Marvel

Odkąd Disney przejął Foxa fani czekają na oficjalne pojawienie się drużyny X-Men i mutantów w MCU. Jednak jak na razie otrzymaliśmy tylko gościnne występy znanych postaci oraz pewne wzmianki o obecności mutantów w uniwersum. Michael Dougherty, scenarzysta odpowiedzialny między innymi za film X-Men 2 oraz historię do widowiska X-Men: Apocalypse, wyjawił w rozmowie z podcastem ReelBlend swój pomysł na wejście mutantów do MCU.

Stwierdził, że jest wielkim fanem nauki i najbardziej organicznym sposobem ich wprowadzenia do uniwersum Marvel Studios byłoby to, że ludzie naturalnie zaczęliby ewoluować w mutantów wyniku traumy i bitew, które spotkały Ziemię w MCU, czyli między innymi chodzi o wszystkie sytuacje z Thanosem, Ultronem i Chitauri. To miałaby być reakcja matki natury, aby gatunek przetrwał.

fot. IMDb.com

X-Men - pomysł Dougherty'ego a weterani serii o mutantach

Biorąc pod uwagę fakt, że Patrick Stewart już zaliczył swój debiut w MCU jako Profesor X, a Hugh Jackman powróci do roli Wolverine'a, Dougherty powiedział, że jego pomysł nie wyklucza obecności weteranów X-Men na ekranie. Stwierdził, że mogliby oni być mentorami dla nowych, młodych mutantów.