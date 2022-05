Najstarszymi wrogami X-Menów są Eternals. Znamy już powód takiego obrotu spraw

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1, będący de facto wprowadzeniem do długo wyczekiwanego wydarzenia Dzień Sądu, w ramach którego zobaczymy szeroko zakrojone starcie Mścicieli, X-Menów i Eternals. Komiks ten rzuca nowe światło na wzajemną wrogość Przedwiecznych i mutantów; dowiedzieliśmy się m.in., dlaczego pierwszych z nich możemy uznać za najstarszych przeciwników istot z genem X.

Rzeczona opowieść potwierdza, że Eternals zostali wysłani na naszą planetę przez Celestian; istotne jest jednak to, że głównym zadaniem kosmicznej rasy stała się kontrola nad "ponadnormatywną dewiacją", do której to kategorii zaliczono m.in. pojawienie się na Ziemi genu X. Co więcej, z rozmowy Uranosa (przodka Thanosa) i działającego w grupie prehistorycznych Avengers młodego Odyna dowiadujemy się, że Przedwieczni byliby w stanie dopuścić się ludobójstwa na mutantach, ponieważ ci ostatni mogliby doprowadzić do "zniszczenia świata". Zobaczcie sami:

Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1 - plansze

W tym samym zeszycie czytelnicy mogli również zobaczyć wizję Moiry MacTaggert, która w finale historii Inferno wyszła z grobu z cybernetycznym organizmem i poprzysięgła zemstę na mutantach. W jej wizji przyszłości pojawia się wielkie starcie X-Menów i dbających o dobro ludzkiej cywilizacji Avengers; wiele wskazuje też na to, że w trakcie nadchodzącego wydarzenia Hellfire Gala Moira postanowi podzielić się z ziemskimi herosami wiedzą na temat Protokołów Zmartwychwstania, umożliwiających mutantom powrót do życia po swojej śmierci.