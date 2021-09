X-Men - mutanci będą mieć swojego Kapitana Amerykę. Poznajcie... Kapitana Krakoę

Marvel

Do sieci trafiła pierwsza okładka grudniowego zeszytu X-Men #6. Pojawił się na niej Kapitan Krakoa, który w błyskawicznym tempie został opisany przez amerykańskie portale popkulturowe jako "Kapitan Ameryka świata mutantów". Póki co nie wyjawiono prawdziwej tożsamości tej postaci. Wiemy jednak, że zadebiutuje ona w historii o podtytule "Co stało się z Kapitanem Krakoą?", próbując dołączyć do drużyny X-Menów.

Działania te spotkają się ze stanowczym sprzeciwem części istot obdarzonych genem X z Cyclopsem na czele. Scenarzysta Gerry Duggan nazwał nowego bohatera "darem dla macierzystej planety mutantów", odwołując się również do przeprowadzonej przez nich terraformacji Marsa - nie jest wykluczone, że Kapitan Krakoa był w ten proces zaangażowany.

Z kolei w styczniu na amerykańskim rynku zacznie ukazywać się samodzielna seria, której protagonistą będzie Sabretooth. Warto zauważyć, że odwieczny przeciwnik Wolverine'a został uwięziony po zabiciu ludzi w trakcie misji zleconej mu przez Charlesa Xaviera i Magneto. Dom Pomysłów pokazał jedynie okładkę pierwszego zeszytu cyklu, dołączając do niej enigmatyczny opis fabuły:

Seria Sabretooth wyjawi, co naprawdę przeszedł Victor Creed. To wcale nie to, czego się spodziewaliście!