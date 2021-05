Yakuza: Like a Dragon to nie jednorazowy eksperyment. Seria pozostanie turowym jRPG

SEGA

Ryu Ga Gotoku Studio, które pracuje nad grami z serii Yakuza oraz Judgment, nie zamierza wracać do korzeni tego pierwszego cyklu. Twórcy poinformowali w rozmowie z serwisem IGN, że wszystkie przyszłe produkcje z tego cyklu będą posiadały model rozgrywki znany Yakuza: Like a Dragon. Oznacza to turowy system walki w przeciwieństwie do dynamicznej akcji w czasie rzeczywistym znanym z poprzednich odsłon.

Twórcy jednak mają alternatywę dla graczy, którym brakuje właśnie tak prowadzonej rozgrywki. Tą alternatywą jest Judgment i zapowiedziane dziś Lost Judgment.

Seria Yakuza została przekształcona w turową grę RPG. Z drugiej strony, Ryu Ga Gotoku Studio w ciągu roku zgromadziło zasoby i wiedzę na temat tworzenia krzykliwych i ekscytujących gier akcji, którymi można się cieszyć bez wysiłku. Zdecydowaliśmy, że powinniśmy pozwolić, aby nasza charakterystyczna rozgrywka akcji przetrwała poprzez Lost Judgment - mówi Toshihiro Nagoshi z Ryu ga Gotoku Studio.