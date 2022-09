Yellowstone - zwiastun 5. sezonu. John Dutton zaprzysiężony!

fot. Paramount Network

Yellowstone, którego twórcami są Taylor Sheridan i John Linson, opowiada historię rodziny Duttonów, zarządzającej tytułowym ranczem. Jego istnieniu zagrażają zaciekli biznesowi rywale, indiański rezerwat, a także konflikty wewnątrzrodzinne.

W 5. sezonie do swoich ról powrócą Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly i Wes Bentley. Ponadto zobaczymy Kelsey Asbille, Breckena Merrilla, Jeffersona White'a, Forrie'ego Smitha, Denima Richardsa, Iana Bohena, Finna Little, Ryana Binghama i Gila Birminghama. Do stałej obsady dołączyli Mo Brings Plenty, Wendy Moniz, Jen Landon i Kathryn Kelly. Ponadto w rolę młodego Johna Duttona ponownie wcieli się Josh Lucas. W nowym sezonie zagrają również Kylie Rogers, Kyle Red Silverstein oraz Kai Caster, Lainey Wilson, Lilli Kay i Dawn Olivieri.

Do sieci trafił zwiastun 5. serii, w którym John Dutton składa przysięgę. Wygląda na to, że głównym wrogiem rodziny w tym sezonie będzie Caroline Warner, którą gra Jacki Weaver. Rodzina szykuje się na wojnę!

Yellowstone - zwiastun 5. sezonu

Yellowstone - zdjęcia z 4. sezonu

Yellowstone - sezon 4, odcinek 10

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku będzie mieć premierę nowy spin-off Yellowstone, który jest zatytułowany 1932. Opowiada historię nowego pokolenia rodziny Duttonów żyjącej na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w czasach Wielkiego Kryzysu i prohibicji w zachodniej, górzystej część USA, którą nawiedzają pandemie i historyczne susze. W obsadzie produkcji znaleźli się Helen Mirren i Harrison Ford.

Yellowstone - premiera dwóch pierwszych odcinków 13 listopada na amerykańskim Paramount Network.