Yellowstone - twórca o konflikcie z Kevinem Costnerem. Jaki będzie spin-off z Matthew McConaugheyem?

fot. Paramount Network

W maju pojawiła się informacje, że serial Yellowstone zakończy się na 5. sezonie. Powodem skasowania tego współczesnego westernu jest rzekomy konflikt między jego showrunnerem i współtwórcą Taylorem Sheridanem a jego największą gwiazdą - Kevinem Costnerem.

Twórca w wywiadzie dla The Hollywood Reporter wyjaśnił sytuację, odnosząc się do powodów odejścia Costnera. Sheridan powiedział, że jego ostatnia rozmowa z odtwórcą roli Johna Duttona dotyczyła projektu (Horizon: An American Saga), którym bardzo się pasjonował i chciał wyreżyserować. Dodał, że aktor i stacja kłócili się o to, kiedy mógłby zakończyć pracę nad Yellowstone. Scenarzysta przyznał, że ustalili nawet harmonogram preferowany przez Costnera. Jednak Sheridan wskazał, że to nie on zajmuje się wyznaczaniem harmonogramu zdjęć - te decyzje podejmują ludzie na wyższych stanowiskach. On tylko kontroluje treść, choć przyznał, że zdarzyło mu się błagać stację Paramount o więcej czasu z 1883 oraz 1923.

Moja opinia o Kevinie jako aktorze nie zmieniła się. Jego kreacja Johna Duttona jest symboliczna i wpływowa… i nigdy nie miałem z Kevinem problemu, którego nie rozwiązalibyśmy przez telefon. Ale kiedy angażują się prawnicy, ludzie nie mogą ze sobą rozmawiać - oni zaczynają mówić rzeczy, które nie są prawdą i próbują zrzucić winę na podstawie tego, jak reaguje prasa lub opinia publiczna. Wziął tego dużo na siebie i nie wiem, czy ktokolwiek na to zasługuje.

Na koniec Sheridan powiedział, że czuje się rozczarowany, ponieważ to skraca czas na zamknięcie wątku Johna Duttona. Dodał: "Nie zmienia go, ale skraca".

fot. Paramount Pictures // Taylor Sheridan w 4. sezonie Yellowstone

W maju media informowały o odejściu Costnera z Yellowstone, a konflikt z Sheridanem miał dotyczyć niezdolności do nakręcenia drugiej części piątego sezonu. Prawnicy Costnera zaprzeczyli zarzutom o jego ograniczonej dostępności, a osoby związane z serialem sugerowały, że do głosu doszło ego aktora, co wywołało konsternację za kulisami. Sheridan zaprzeczył plotkom o kłótni z Costnerem, ujawniając też, że trwają rozmowy na temat sprowadzenia Costnera z powrotem do serialu i nakręcenia kilku scen, które miałby zamknąć wątek Johna Duttona.

Yellowstone dobiegnie końca, ale historia będzie kontynuowana w sequelu, w którym w głównej roli zagra Matthew McConaughey. Sheridan powiedział, że aktor w naturalny sposób pasuje do roli w tym świecie. Przez lata rozmawiali o tym i wpadli razem na kilka pomysłów. McConaughey mówił, że chce wziąć udział w tym projekcie, gdzie surowy świat ściera się z tym współczesnym. Twórca dodał, że jego pomysł na spin-off jest taki sam, jak na prequel.

Jest wiele miejsc, w których istniejący od 150 lat styl życia zderza się z nowym, ale wyzwania są zupełnie inne. Jest wiele miejsc, w których możesz opowiedzieć tę historię.

Sequel Yellowstone z McConaugheyem jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju. Z kolei prace nad 2. sezonem 1923, w którym występują Harrison Ford i Helen Mirren, zostały opóźnione na czas nieokreślony ze względu na strajk scenarzystów. Sheridan ma też w planach kolejne prequele ze świata Yellowstone, które jeszcze nie zostały ogłoszone.

Yellowstone - jak zakończy się serial? 10 teorii