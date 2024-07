Yellowstone z Kevinem Costnerem za darmo w Playerze - jest haczyk! Nowa oferta od 1 lipca

fot. Paramount+

Player to jeden z najpopularniejszych w Polsce serwisów w VOD, który przygotował sporo nowości dla swoich użytkowników na wakacje i to za darmo. Wprowadzono pięć kolekcji dostępnych za darmo, które obejmują takie kategorie, jak Seriale, Kuchnia i podróże, Rywalizacja, Rozrywka oraz Czas na zmiany.

Od 1 lipca w kolekcji Seriale będzie można obejrzeć hitowe produkcje, takie jak Tabu z Tomem Hardym czy znakomite i popularne Yellowstone z Kevinem Costnerem. Warto wspomnieć, że emisja odcinka pojawia się najpierw na antenie TVN, by dopiero potem trafić na Player. Tam odcinek jest dostępny do obejrzenia za darmo, ale jedynie do premiery kolejnego, czyli tylko przez tydzień.

Pozostałe programy dostępne w Playerze za darmo od 1 lipca

W pozostałych kolekcjach znajdą się takie programy jak:

Seriale - Yellowstone, Tabu, Belfer;

Kuchnia i podróże - Makłowicz w Polsce, Makłowicz w drodze;

Rywalizacja - The Traitors. Zdrajcy, Królowa przetrwania;

Rozrywka - Warsaw Shore, Back to school;

Czas na zmiany - Kanapowczynie, Nasi w mundurach.

I wiele innych. Pięć nowych kolekcji już od 1 lipca tylko w Playerze w strefie bez opłat.