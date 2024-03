Player One - Steven Spielberg wyreżyseruje sequel? Jest stanowisko twórcy

fot. materiały promocyjne

Gdy film Player One trafił do kin w 2018 roku uzyskał wiele pozytywnych ocen. W serwisie Rotten Tomatoes ma 72% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 77% od widzów. Ponadto zarobił na całym świecie 607 milionów dolarów. Ten kasowy sukces przełożył się na to, że Warner Bros. postanowił nakręcić sequel na podstawie drugiej części książki pt. Ready Player Two autorstwa Ernesta Cline'a, do której wytwórnia kupiła prawa jeszcze przed jej wydaniem w 2020 roku.

Choć minęło już 6 lat od premiery filmu to fani wciąż nie mogą się doczekać drugiej części Player One. Nie pojawiają się też żadne informacje o postępach w pracach nad sequelem. Ale Steven Spielberg, czyli reżyser pierwszej części, w rozmowie z Showbiz 411, rzucił nieco światła na sytuację filmu.

Jesteśmy w fazie odkrywania i próbujemy dowiedzieć się, co będzie dalej.

Słynny filmowiec potwierdził również, że tym razem nie stanie za kamerą Ready Player Two, a będzie pełnić funkcję producenta projektu.

Player One - fabuła

Bohaterem Ready Player One jest nastolatek Wade Watts, który ucieka przed szarą codziennością, logując się do wirtualnego świata Oasis - utopii, w której użytkownicy wiodą alternatywne życie. Gdy ekscentryczny twórca gry umiera, rozpoczyna się rywalizacja o jego majątek. Miliony dolarów zgarnie ten z graczy, który odnajdzie w Oasis ukryty skarb. Rozpoczyna się zabójczy wyścig, zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym.

W głównych rolach wystąpili Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn i Lena Waithe.

