Young Avengers mają szansę powstać. Co dalej z serialem Ms. Marvel?

fot. Disney+

Jak donosi Daniel Richtman, którego doniesienia przeważnie się potwierdzają, Hailee Steinfeld powróci do MCU w trzech projektach. Najpierw będzie to film Young Avengers, do którego nawiązuje końcowa scena Marvels, czyli młodsze pokolenie superbohaterów na czele z Kate i Ms. Marvel tworzą grupę. Według Ricchtmana prace na planie mają ruszyć na początku 2025 roku. Poza tym postać Kate Bishop mamy zobaczyć w Avengers 5 oraz w - według plotek planowanym - 2. sezonie Hawkeye'a.

Źródło: Marvel

Ms. Marvel - co dalej z serialem?

Źródła Richtmana sugerują, że trwają rozmowy o potencjalnym 2. sezonie Ms. Marvel, ale żadnych decyzji nie podjęto. Niewątpliwie całkowita porażka Marvels może mieć znaczenie w kwestii tego, co teraz zrobią. Wcześniej mówiono, że z uwagi na popularność i sympatię jaką postać Ms. Marvel wzbudza w widzach, ma ona odgrywać istotną rolę w przyszłości MCU. Wielu krytyków jest zgodna, że była ona jedną z niewielu zalet filmu Marvels.

Spekuluje się, że w sierpniu podczas wydarzenia D23 Marvel Studio może ogłosić plany na przyszłość i wówczas potwierdzić niektóre plotki.

