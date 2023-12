Yu Yu Hakusho - zwiastun serialu fantasy Netflixa. Będzie hit na miarę Alice in Borderland?

fot. Netflix

Japończycy czekają na swój kolejny hit w Netflixie po Alice in Borderland. Do tej pory nie mieli dużo popularnych globalnie tytułów, jak ma ciągle Korea Południowa, ale starają się tworzyć i szukać złotego środka, by trafić do widzów na całym świecie. Ich kolejną próbą jest Yu Yu Hakusho, który doczekał się pełnego zwiastuna.

Yu Yu Hakusho - zwiastun

Yu Yu Hakusho - opis fabuły

Fabuła koncentruje się wokół postaci Yusuke Urameshiego, który uwielbia wdawać się w bójki. Pewnego dnia chłopak ratuje życie małego dziecka, ale sam ginie w wypadku. Gdy Yusuke orientuje się, że spogląda z góry na swoje martwe ciało, nie może otrząsnąć się z szoku. Wówczas kobieta o imieniu Botan, która okazuje się przewodniczką po zaświatach, wyjawia mu szokującą prawdę — nikt nie przypuszczał, że delikwent taki jak Yusuke umrze, spełniając dobry uczynek. Dlatego nie przeznaczono mu miejsca ani w niebie, ani w piekle. Chłopak dostaje szansę, by powrócić do swojego ciała, pomyślnie przechodzi wielką próbę i zostaje detektywem z zaświatów. Wkrótce Yusuke orientuje się, że wpadł na trop tajemnicy oplatającej świat ludzi, demonów i duchów.

Shō Tsukikawa, znany z filmu My Little Monster, jest reżyserem serialu. Natomiast Tatsuri MIshima i Yoshiro Togashi są scenarzystami.

Yu Yu Hakusho - - premiera Netflixie na całym świecie odbędzie się 14 grudnia 2023 roku.

