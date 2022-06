Z Archiwum X w wersji odwróconej. David Duchovny napisze komiks!

Fox

Z Archiwum X to jeden z najbardziej kultowych seriali w historii telewizji. Protagoniści ekranowej opowieści, agenci Fox Mulder i Dana Scully, przez długie lata zajmowali się rozwiązywaniem tajemnic rozmaitych zjawisk paranormalnych, mierząc się także z mniej lub bardziej przybierającą na sile inwazją kosmitów na Ziemię. Teraz wcielający się w rolę Muldera David Duchovny napisze scenariusz do powieści graficznej Kepler, której tematyka jawi się jak odwrócona wersja serialowych wydarzeń.

Jak ujawnia Forbes, akcja komiksu będzie rozgrywać się na planecie Kepler (warto dodać, że w prawdziwym świecie istnieje szereg planet o tej samej nazwie - są one położone ok. 600 lat świetlnych od Ziemi, a na niektórych z nich zdaniem naukowców mogło rozwinąć się życie), zamieszkiwanej przez humanoidalne rasy kosmitów; ludzka cywilizacja miała natomiast przeminąć. Rzecz w tym, że mieszkańcy Keplera będą musieli zmierzyć się z inwazją rasy Bendaem, "kosmicznych bogów", którzy pragną podbić nową planetę.

Duchovny nie ukrywa, że Bendaem w jego historii mają po prostu symbolizować ludzi:

A co wtedy, jeśli my, ludzie, otrzymamy kolejną szansę w nowym świecie, którego zasobów jeszcze nie wyczerpaliśmy i którego środowiska jeszcze nie zniszczyliśmy? Czy będziemy bawić się w Boga i próbować zmienić tę planetę i mieszkające na niej istoty według własnej wizji?

Choć Duchovny ma już na swoim koncie kilka książek, nadchodząca powieść graficzna będzie pierwszą, w której wykorzysta on konwencję science fiction.

Kepler, do którego rysunki stworzy Phillip Sevy, ukaże się nakładem wydawnictwa Dark Horse Comics. Ma on zadebiutować w Stanach Zjednoczonych 16 listopada; już teraz można go jednak zamawiać w ramach przedsprzedaży - cenę ustalono na 19,99 USD.