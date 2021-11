Zabójcza broń 5 - kto wyreżyseruje film? Na tę informację czekali fani!

materiały prasowe

Richard Donner zmarł w lipcu 2021 roku w wieku 91 lat. Do końca pracował on nad scenariuszem filmu Zabójcza broń 5, która ma być wielkim zakończeniem kultowej serii. Gdy legendarny reżyser zmarł, wielu uznało, że to koniec projektu i raczej on nie powstanie. Nic bardziej mylnego! Mel Gibson brał udział w weekend w Q&A w Wielkiej Brytanii, podczas którego powiedział otwarcie: on wyreżyseruje Zabójczą broń 5!

Mel Gibson udowodnił, że jest świetnym reżyserem takimi filmami jak Braveheart - Waleczne Serce, Apocalypto, Pasja czy Przełęcz ocalonych.

- Facet, który wyreżyserował filmy z serii Zabójcza broń, Richard Donner był silnym gościem. Pracował nad scenariuszem i zaszedł naprawdę daleko. Pewnego dnia powiedział do mnie: "Słuchaj, młody, jeśli umrę, ty to nakręcisz." Odpowiedziałem mu, żeby tak nie mówił. Ostatecznie zmarł. Jednak poprosił mnie o to i wówczas nic mu nie potwierdziłem. Przekazał to jednak swojej żonie, ludziom ze studia oraz producentom. Dlatego też wyreżyseruję piątą część.

Według plotki jest szansa na to, że Zabójcza broń 5 będzie filmem oryginalnym tworzonym dla HBO Max. Na razie nie ma jednak żadnego potwierdzenia na ten temat.

Mel Gibson zagra też główną rolę, a Donald Glover będzie mu ponownie towarzyszyć w roli jego filmowego partnera. Potencjalna data premiery nie jest znana, ale według Moviehole.net prace na planie miałyby ruszyć w 2022 roku.