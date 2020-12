Zabójcza broń 5 - Richard Donner potwierdza: wyreżyseruje ostatnią część serii!

fot. materiały prasowe

Już od dawna pojawiają się doniesienia, że Zabójcza broń 5 powstanie. Jak donosił Mel Gibson, który na planie kolejnej części Zabójczej broni ma spotkać się z Dannym Gloverem i ponownie wcielić w rolę Martina Riggsa, prace nad kontynuacją trwają.

Od pewnego czasu mówi się, że Richard Donner, twórca serii (wyreżyserował każdą z odsłon), powróci do pracy przy piątym epizodzie. W rozmowie z dziennikarzami The Telegraph, reżyser powiedział:

To będzie ostatnia część. To mój przywilej i obowiązek, by doprowadzić tę historię do końca. To w gruncie rzeczy szalenie ekscytujące... To już ostatni raz. Obiecuję wam to.

Zabójcza broń 5 to pierwszy film z cyklu od ponad dwudziestu lat. Sam Donner, który obecnie ma dziewięćdziesiątkę, nie pracował na planie od czternastu lat.