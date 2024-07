fot. Netflix

Szykujcie się na powrót Rebel Moon. Zanim reżyserskie wersje filmów trafią na Netfliksa, Zack Snyder zaprasza widzów do odsłuchania podcastu opowiadającego o wydarzeniach sprzed pięciuset lat. The Seneschal to prequel z nowymi bohaterami, przedstawiający genezę robotów, znanych jako Jimmy.

- Teraz, gdy już poznaliście Jimmych, chcę opowiedzieć historię ich powstania. Nie mogę się doczekać, aż tego posłuchacie.

The Seneschal - fabuła, obsada

500 lat przed odrodzeniem Issy, Moa i jego kolonie były rządzone przez brutalnego despotę, szalonego króla Ulmera. Pogardzany przez swój lud, ale zdeterminowany, aby utrzymać się przy władzy za wszelką cenę, Ulmer nakazuje dwóm znanym wynalazcom zbudowanie rycerza-wojownika, jakiego nie było wcześniej. Oto historia o pierwszym Jimmym, mężczyźnie, który go stworzył oraz kobiecie, która go ożywiła.

W głównej roli usłyszymy Ellę Purnell jako Rainę. Aktorka opisała The Seneschal jako "niespodziewaną, druzgocącą i epicką" historię. W podcaście występują również Naveen Andrews (Grigory), Alfred Enoch (Adwin), Peter Serafinowicz (Bartholomew) oraz Jason Isaacs (król Ulmer).

Premiera pierwszego epizodu już 29 lipca. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. Podcast będzie dostępny m.in. na Spotify.