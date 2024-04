Zack Snyder prostuje słowa o Barbie. "Wpływ kulturowy jest nadal wyznaczany przez kina"

foto. naEkranie.pl

Reklama

Zack Snyder nie daje o sobie zapomnieć. Rebel Moon - część 2: Zadająca rany pojawiło się na Netflixie i zostało zmiażdżone przez krytyków, którzy wystawili 14% pozytywnych opinii. To trochę mniej od publiczności, której wynik w serwisie Rotten Tomatoes wyniósł 53%.

Zack Snyder prostuje słowa o Barbie

W przeszłości Zack Snyder stwierdził, że gdyby pierwsza część Rebel Moon pojawiła się w kinach, to prawdopodobnie zarobiłaby 1.6 miliarda dolarów i pokonała Barbie, która zarobiła nieco mniej niż to. Te słowa zostały przytoczone przy okazji promocji drugiego filmu, a reżysera zapytano o to, czy uważa, że dystrybucja kinowa nie jest już tak ważna.

Nie. Powiedziałbym, że przeciwnie. To, co sugerowałem, to były dwie rzeczy. Po pierwsze - posługiwałem się liczbami podanymi przez Netflixa. Ludzie mówią "Snyder jest szalony", ale jedyne co robiłem, to posłużyłem matematyką. Jeśli teraz jesteśmy blisko 100 mln wyświetleń, to 100 razy dwa daje 200 milionów. Ludzie mówią: "Snyder jest pomylony", a ja na to: "Nie wiem, co ci powiedzieć." Kto wie ile Barbie zdobyła na Max i tak dalej. Wpływ kulturowy Barbie miał miejsce, gdy ta była w kinach. To wtedy wszyscy szczęśliwie posmakowaliśmy tego jabłka. Uważam, że kina idą z duchem czasu i nawet jeśli ludzie zawieszają czasem oko na czymś innym, to wpływ kulturowy jest nadal wyznaczany przez kina.