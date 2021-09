Zadzwoń do Saula - Bob Odenkirk wrócił do pracy po ataku serca

fot. materiały prasowe

Bob Odenkirk zdradził na Twitterze, że wrócił na plan 6. sezonu Zadzwoń do Saula po sześciu tygodniach przerwy. Na tyle zawieszono prace na planie po tym, jak aktor zasłabł i został przewieziony do szpitala. Tam okazało się, że miał mały atak serca. Przez ostatnie tygodnie Bob Odenkirk dochodził do siebie.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 27 lipca 2021 roku podczas zdjęć w Albuquerque. Najpierw jego syn napisał, że Bob się z tego wyliże, a potem sam aktor opublikował informację o tym, że doznał małego ataku serca. Wówczas też pozdiękował lekarzom za pracę i ratunek, który nie wymagał operacji.

https://twitter.com/mrbobodenkirk/status/1435597569187536901

Jak na razie rola Saula to życiowa rola Boba Odenkirka. Zdobył za nią cztery nominacje do nagrody Emmy. Zadzwoń do Saula do spin-off Breaking Bad, który zakończy się w 2022 roku wraz z kręconym 6. sezonem. Nie wiadomo, czy ta sześciotygodniowa pauza w pracy znacząco opóźni datę premiery, która nie została jeszcze wyznaczona.